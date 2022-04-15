Bez Bebek Yağmur'u Asena Keskinci cüretkar pozları ile beğeni topluyor
Bez Bebek dizisiyle üne kavuşan ve şimdilerde Adı Sevgi dizisinde oynayan Asena Keskinci, sosyal medya paylaşımları ile gündemde.
Bez Bebek dizisiyle üne kavuşan Asena Keskinci şimdilerde Adı Sevgi dizisinde oynuyor. Keskinci'nin son halini görenler tanıyamadı.
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Başrollerinde Evrim Akın, Tan Sağtürk, Alpay Atalan, Fatoş Kabasakal'ın yer aldığı Bez Bebek dizisi ilk bölümü 20 Eylül 2007 yılında yayınlandı. İlginç konusuyla dizi kısa sürede bir fenomen haline geldi.
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Yayınlandığı dönemde reytingleri altüst eden dizi, günümüzde de tekrar bölümleriyle çocuklarının gözde dizileri arasında kendisine yer buluyor.
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