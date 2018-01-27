Bez Bebek Yeliz Tektaş Türkiye'nin taş bebeği oldu
Bez bebeğin Zeynep'i Yeliz Tektaş'ın şimdiki halini görenler gözlerini alamıyor. 2007 yılında 'Bez bebek' dizisiyle tanınan Yeliz Tektaş fiziği ve güzel yüzüyle adeta can yakıyor
Yeliz Tektaş, 'Bez Bebek'teki 'Zeynep' rolünden sonra Pis Yedili'de 'Beril' karakterine hayat verdi. Son olarak 'Ben de özledim' dizisinde Osman Sonant'ın kızının gelecekteki hali 'Mercan'ı canlandırdı.
İstanbul'da ailesiyle yaşayan Yeliz Tektaş bir süre modellik yaptıktan sonra organizasyon işine girdi.
Hayatının daha düzenli olmasını istediği için bir şirkette genel müdür asistanı olarak çalışmaya başladı.