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  3. 27 Ocak 2018 12:44

Bez Bebek Yeliz Tektaş Türkiye'nin taş bebeği oldu

Bez bebeğin Zeynep'i Yeliz Tektaş'ın şimdiki halini görenler gözlerini alamıyor. 2007 yılında 'Bez bebek' dizisiyle tanınan Yeliz Tektaş fiziği ve güzel yüzüyle adeta can yakıyor

Bez Bebek Yeliz Tektaş Türkiye'nin taş bebeği oldu

Yeliz Tektaş, 'Bez Bebek'teki 'Zeynep' rolünden sonra Pis Yedili'de 'Beril' karakterine hayat verdi. Son olarak 'Ben de özledim' dizisinde Osman Sonant'ın kızının gelecekteki hali 'Mercan'ı canlandırdı.

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Bez Bebek Yeliz Tektaş Türkiye'nin taş bebeği oldu

İstanbul'da ailesiyle yaşayan Yeliz Tektaş bir süre modellik yaptıktan sonra organizasyon işine girdi.

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Bez Bebek Yeliz Tektaş Türkiye'nin taş bebeği oldu

Hayatının daha düzenli olmasını istediği için bir şirkette genel müdür asistanı olarak çalışmaya başladı.

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Bez Bebek Yeliz Tektaş Türkiye'nin taş bebeği oldu

03.07.1992 doğumlu olan Yeliz Tektaş, aynı zamanda üniversite öğrencisi.

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