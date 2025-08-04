Bez Bebek'in Pompirikya'sı Elif Ceren Balıkçı'nın son halini gören onu tanıyamadı
Yayınlandığı döneme damgasını vuran televizyon dizisi Bez Bebek'te Pompirikya karakterine hayat veren Elif Ceren Balıkçı yıllar sonra genç bir kadın olarak karşımıza çıktı...
Bir dönem televizyon ekranlarında en çok izlenen dizilerden biri olan Bez Bebek'te rol alan isimlerin yıllar içerisindeki değişimi gündem olmaya devam ediyor.
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Bez Bebek dizisinde Pompirikya karakterine hayat veren güzel oyuncu Elif Ceren Balıkçı yıllar içindeki değişimiyle dikkatleri üzerine çekti.
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Bez Bebek'te Pompirikya karakterine hayat verirken henüz ufacık bir kız çocuğu olan Elif Ceren Balıkçı son haliyle şaşırttı.
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İşte, 'Bez Bebek'in 'Pompirikya'sı Elif Ceren Balıkçı'nın son hali...
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