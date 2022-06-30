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  4. Bez Bebek'in Simge'si Fatoş Kabasakal şimdilerde bakın ne yapıyor? Son hali şaşırttı

Bez Bebek'in Simge'si Fatoş Kabasakal şimdilerde bakın ne yapıyor? Son hali şaşırttı

Bez Bebek dizisinde Simge karakterine hayat veren Fatoş Kabasakal, sosyal medya pozlarıyla herkesi şaşırttı.

Bez Bebek'in Simge'si Fatoş Kabasakal şimdilerde bakın ne yapıyor? Son hali şaşırttı - Resim: 1

20 Eylül 2007 tarihinde FOX'ta yayınlanan Bez Bebek dizisinin senaryosunu Nilbanu Engindeniz kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Serpil Kurtça oturdu.

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Bez Bebek'in Simge'si Fatoş Kabasakal şimdilerde bakın ne yapıyor? Son hali şaşırttı - Resim: 2

2007'de başlayan Bez Bebek dizisi 2010'a kadar ekranlarda kalmıştı. 

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Bez Bebek'in Simge'si Fatoş Kabasakal şimdilerde bakın ne yapıyor? Son hali şaşırttı - Resim: 3

Çocuklara hitap eden dizi, eğitici konusuyla neredeyse herkesin favori dizilerinden biri olmuştu. 

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Bez Bebek'in Simge'si Fatoş Kabasakal şimdilerde bakın ne yapıyor? Son hali şaşırttı - Resim: 4

Uzun dönem ekranlarda olan dizide, Simge rolüne hayat veren Fatoş Kabasakal'ın son hali şaşırttı.

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