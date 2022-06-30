Bez Bebek'in Simge'si Fatoş Kabasakal şimdilerde bakın ne yapıyor? Son hali şaşırttı
Bez Bebek dizisinde Simge karakterine hayat veren Fatoş Kabasakal, sosyal medya pozlarıyla herkesi şaşırttı.
20 Eylül 2007 tarihinde FOX'ta yayınlanan Bez Bebek dizisinin senaryosunu Nilbanu Engindeniz kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Serpil Kurtça oturdu.
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2007'de başlayan Bez Bebek dizisi 2010'a kadar ekranlarda kalmıştı.
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Çocuklara hitap eden dizi, eğitici konusuyla neredeyse herkesin favori dizilerinden biri olmuştu.
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Uzun dönem ekranlarda olan dizide, Simge rolüne hayat veren Fatoş Kabasakal'ın son hali şaşırttı.
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