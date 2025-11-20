Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci Evrim Akın'ı suçladı, Akın'dan yanıt geldi

Kızıl saçları ile akıllarda yer eden ve şimdilerde de aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan Asena Keskinci yayınlandığı döneme damgasını vuran dizinin unutulmaz karakterlerinden biriydi. Asena Keskinci, başrollerinde Evrim Akın, Fatoş Kabasakal, Oya Aydoğan ve Mehmet Usta gibi oyuncuların yer aldığı Bez Bebek dizisiyle adını duyurmuştu.