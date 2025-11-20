Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci Evrim Akın'ı suçladı, Akın'dan yanıt geldi
Yayınlandığı dönemde ekranlara damgasını vuran Bez Bebek dizisinde canlandırdığı Yağmur karakteriyle hafızalara kazınan Asena Keskinci yıllar sonra hem değişimiyle hem de Bez Bebek setini paylaştığı Evrim Akın hakkındaki skandal iddialarda bulundu. Evrim Akın'dan da Keskinci'ye yanıt geldi.
Kızıl saçları ile akıllarda yer eden ve şimdilerde de aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan Asena Keskinci yayınlandığı döneme damgasını vuran dizinin unutulmaz karakterlerinden biriydi. Asena Keskinci, başrollerinde Evrim Akın, Fatoş Kabasakal, Oya Aydoğan ve Mehmet Usta gibi oyuncuların yer aldığı Bez Bebek dizisiyle adını duyurmuştu.
Şimdilerde 25 yaşında bir genç kız olan Keskinci, sosyal medya paylaşımlarıyla adından oldukça söz ettiriyor. İzleyicinin hatırladığı halinden artık eser kalmayan Asena Keskinci sette yaşadığını iddia ettiği zorbalık ve şiddet iddialarıyla gündeme bomba gibi düştü.
Dizide bez bebek Nana’yı Evrim Akın, baba Hakan’ı balet ve oyuncu Tan Sağtürk canlandırırken; Hakan’ın çocukları Yağmur’a Reyhan Asena Keskinci, Cem’e Ege Tanman hayat veriyordu. Dizinin gözde isimlerinden biri başrol Evrim Akın olurken, Yağmur karakterini canlandıran Asena Keskinci de o zamanlar çocuk oyuncu olarak hayatımıza girmişti.
Artık 25 yaşında genç bir oyuncu olan Asena Keskinci'nin bu sefer de Bez Bebek’in başrolü Evrim Akın hakkında ortaya attığı iddialar duyanlarda şok etkisi yarattı.