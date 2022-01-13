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  4. Bez Bebek’in Yağmur’u Asena Keskinci güzelliğiyle büyüledi

Bez Bebek’in Yağmur’u Asena Keskinci güzelliğiyle büyüledi

Bir dönem ilgiyle izlenen Bez Bebek dizisinin Yağmur’u Asena Keskinci güzelliğiyle gündeme geliyor.

Bez Bebek’in Yağmur’u Asena Keskinci güzelliğiyle büyüledi - Resim: 1

Asena Keskinci, Evrim Akın’ın başrolünde yer aldığı Bez Bebek dizisinde çocuk oyuncu olarak rol aldı.

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Bez Bebek’in Yağmur’u Asena Keskinci güzelliğiyle büyüledi - Resim: 2

Bir döneme damgasını vuran Bez Bebek dizisinin Yağmur’u Asena Keskinci, Ahlat Ağacı ve Masumiyet dizilerinde de rol aldı.

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Bez Bebek’in Yağmur’u Asena Keskinci güzelliğiyle büyüledi - Resim: 3

Genç oyuncu son olarak Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan’ın başrolünü paylaştığı Masumiyet dizisinde Hande karakterine hayat verdi.

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Bez Bebek’in Yağmur’u Asena Keskinci güzelliğiyle büyüledi - Resim: 4

Kızıl saçları ile Mine Tugay’a benzetilen Asena Keskinciler şimdilerde 20 yaşında bir genç kız.

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