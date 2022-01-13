Bez Bebek’in Yağmur’u Asena Keskinci güzelliğiyle büyüledi
Bir dönem ilgiyle izlenen Bez Bebek dizisinin Yağmur’u Asena Keskinci güzelliğiyle gündeme geliyor.
Asena Keskinci, Evrim Akın’ın başrolünde yer aldığı Bez Bebek dizisinde çocuk oyuncu olarak rol aldı.
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Bir döneme damgasını vuran Bez Bebek dizisinin Yağmur’u Asena Keskinci, Ahlat Ağacı ve Masumiyet dizilerinde de rol aldı.
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Genç oyuncu son olarak Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan’ın başrolünü paylaştığı Masumiyet dizisinde Hande karakterine hayat verdi.
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Kızıl saçları ile Mine Tugay’a benzetilen Asena Keskinciler şimdilerde 20 yaşında bir genç kız.
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