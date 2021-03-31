Biden'ın başı dertte! Karısını yengesiyle aldatmış

YENİ SKANDAL

Hunter'ın adı şimdiyse yeni bir skandala karıştı. Eski karısı, Biden'ı 'kendisini duygusal olarak taciz etmekle' ve erkek kardeşinin dul eşiyle gizli ilişkisi keşfettikten sonra cinsel gücü artırıcı hap kullanmakla itham etti.