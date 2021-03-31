Biden'ın başı dertte! Karısını yengesiyle aldatmış
ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın başı, adının karıştığı skandallarla dertte. Oğul Biden'ın adı, daha önce uyuşturucu bağımlılığı ve bir striptizciden olan gayrımeşru çocuğuyla manşetlere taşınmıştı.
ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın başı, adının karıştığı skandallarla dertte. Oğul Biden'ın adı, daha önce uyuşturucu bağımlılığı ve bir striptizciden olan gayrımeşru çocuğuyla manşetlere taşınmıştı.
YENİ SKANDAL
Hunter'ın adı şimdiyse yeni bir skandala karıştı. Eski karısı, Biden'ı 'kendisini duygusal olarak taciz etmekle' ve erkek kardeşinin dul eşiyle gizli ilişkisi keşfettikten sonra cinsel gücü artırıcı hap kullanmakla itham etti.
İngiliz Daily Mail gazetesi, aldatılan Kathleen Biden tarafından Hunter'a atılan e-postalara ulaştı. Kathleen Biden, kocası ile Hunter'ın yengesi Hallie Biden arasındaki romantik yazışmaları keşfettikten sonra Temmuz 2016'da ona e-posta gönderdi.
Kathleen, Hunter'ın dizüstü bilgisayarında kocasını kendisini aldatmakla ve metresi için hediyeler almakla suçluyor. Kathleen 28 Temmuz 2016'da Hunter'a şöyle yazıyor: