Bikini bölgesine yaptırdığı dövmeyle olay olmuştu: Ünlü modelden skandal paylaşım
İki çocuk annesi olan OnlyFans modeli Tracy Kiss, sosyal medyadan yaptığı ilginç açıklamalar ile gündeme geliyor.
İki çocuk annesi olan OnlyFans modeli Tracy Kiss, sosyal medya hesabından yaptığı ilginç açıklamalara bir yenisini daha ekledi.
Geçtiğimiz günlerde partnerlerinin cinsel organlarının boylarını ölçmek için yaptırdığı cetvel dövmesiyle gündeme gelmişti. Kiss bu sefer de sıfır israfı desteklemek için spermlerin boşa harcanmaması gerektiğini savundu.
Buckinghamshire'de yaşayan model insanların günlük hayatlarında tahmin edildiğinden daha müsrif olduklarını söyledi.
34 yaşındaki model, spermlerin cilt hastalıklarının tedavi edilmesinde kullanılan doğal bir ilaç olduğunu iddia ederek şunları söyledi: "Yıllarca meni tüketmenin ve canlı ve parlak bir cilt için çeşitli cilt şikayetlerini tedavi etmek için kullanmanın sağlığa yararları hakkında konuştum. Şimdi erkekleri bunu yapmaya teşvik ediyorum"