Bikini bölgesine yaptırdığı dövmeyle olay olmuştu: Ünlü modelden skandal paylaşım

34 yaşındaki model, spermlerin cilt hastalıklarının tedavi edilmesinde kullanılan doğal bir ilaç olduğunu iddia ederek şunları söyledi: "Yıllarca meni tüketmenin ve canlı ve parlak bir cilt için çeşitli cilt şikayetlerini tedavi etmek için kullanmanın sağlığa yararları hakkında konuştum. Şimdi erkekleri bunu yapmaya teşvik ediyorum"