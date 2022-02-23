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  4. Bikini bölgesine yaptırdığı dövmeyle olay olmuştu: Ünlü modelden skandal paylaşım

Bikini bölgesine yaptırdığı dövmeyle olay olmuştu: Ünlü modelden skandal paylaşım

İki çocuk annesi olan OnlyFans modeli Tracy Kiss, sosyal medyadan yaptığı ilginç açıklamalar ile gündeme geliyor.

Bikini bölgesine yaptırdığı dövmeyle olay olmuştu: Ünlü modelden skandal paylaşım - Resim: 1

İki çocuk annesi olan OnlyFans modeli Tracy Kiss, sosyal medya hesabından yaptığı ilginç açıklamalara bir yenisini daha ekledi.

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Bikini bölgesine yaptırdığı dövmeyle olay olmuştu: Ünlü modelden skandal paylaşım - Resim: 2

Geçtiğimiz günlerde partnerlerinin cinsel organlarının boylarını ölçmek için yaptırdığı cetvel dövmesiyle gündeme gelmişti. Kiss bu sefer de sıfır israfı desteklemek için spermlerin boşa harcanmaması gerektiğini savundu.

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Bikini bölgesine yaptırdığı dövmeyle olay olmuştu: Ünlü modelden skandal paylaşım - Resim: 3

Buckinghamshire'de yaşayan model insanların günlük hayatlarında tahmin edildiğinden daha müsrif olduklarını söyledi.

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Bikini bölgesine yaptırdığı dövmeyle olay olmuştu: Ünlü modelden skandal paylaşım - Resim: 4

34 yaşındaki model, spermlerin cilt hastalıklarının tedavi edilmesinde kullanılan doğal bir ilaç olduğunu iddia ederek şunları söyledi: "Yıllarca meni tüketmenin ve canlı ve parlak bir cilt için çeşitli cilt şikayetlerini tedavi etmek için kullanmanın sağlığa yararları hakkında konuştum. Şimdi erkekleri bunu yapmaya teşvik ediyorum"

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