  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Bikinili protestocu Melisa Aydınalp bir kez daha gözaltında!

Bikinili protestocu Melisa Aydınalp'e teşhircilikten gözaltı

İstanbul'da Caddebostan ve Bağdat Caddesi'nde mayoyla yürüyerek daha önce "Memelere Özgürlük" pankartı açan ve hakkında açılan davada beraat eden Melisa Aydınalp gözaltına alındıktan sonra mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Bikinili protestocu Melisa Aydınalp'e teşhircilikten gözaltı - Resim: 1

Manken Melisa Aydınalp, 14 Haziran öğle saatlerinde İstanbul’daki evinde gözaltına alındı.

1 / 5
Bikinili protestocu Melisa Aydınalp'e teşhircilikten gözaltı - Resim: 2

Aydınalp, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Amirliği’ne götürüldü ve geceyi burada geçirdi.

2 / 5
Bikinili protestocu Melisa Aydınalp'e teşhircilikten gözaltı - Resim: 3

Hakkında, “teşhircilik” suçlamasıyla soruşturma yürütülen Aydınalp, dün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

3 / 5
Bikinili protestocu Melisa Aydınalp'e teşhircilikten gözaltı - Resim: 4

İstanbul Adliyesi'nde ifade veren Aydınalp ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

4 / 5