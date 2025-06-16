Bikinili protestocu Melisa Aydınalp'e teşhircilikten gözaltı
İstanbul'da Caddebostan ve Bağdat Caddesi'nde mayoyla yürüyerek daha önce "Memelere Özgürlük" pankartı açan ve hakkında açılan davada beraat eden Melisa Aydınalp gözaltına alındıktan sonra mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
Manken Melisa Aydınalp, 14 Haziran öğle saatlerinde İstanbul’daki evinde gözaltına alındı.
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Aydınalp, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Amirliği’ne götürüldü ve geceyi burada geçirdi.
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Hakkında, “teşhircilik” suçlamasıyla soruşturma yürütülen Aydınalp, dün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.
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İstanbul Adliyesi'nde ifade veren Aydınalp ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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