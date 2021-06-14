Bikinili yakalanan Serenay Sarıkaya'dan muhabirlere sürpriz tepki
Bir derginin çekimleri için soluğu Bodrum'da alan Serenay Sarıkaya, gün boyu denizden çıkmadı.
Serenay Sarıkaya, bu yaz rotasını Bodrum'a çevirdi. Plajda ilgi odağı olan güzel isim, çekimlerden fırsat bulduğu anlarda deniz ve güneşin tadını çıkardı.
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Dergi çekimleri nedeniyle günü beş farklı kıyafetle tamamlayan Sarıkaya, sahildeki kayaların üzerinden atlarken ise tehlikeli anlar yaşadı.
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Milliyet'in haberine göre kayaların üzerinde dans edip poz veren 28 yaşındaki oyuncu, çekimlerin bitmesiyle birlikte soluğu otelin plajında aldı.
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Mayosunu giyen Serenay Sarıkaya, yürüyüşün ardından iskeleye çıkarak, günün yorgunluğunu attı. Oyuncunun sürekli telefonla konuşması dikkat çekti.
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