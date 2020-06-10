Bikinisiyle güneşin keyfini çıkardı
İngiltere'de yayınlanan 'Made in Chelsea' adlı reality şov ile ünlenen Kimberley Garner, corona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kalkınca soluğu arkadaşlarıyla birlikte parkta aldı.
Kimberley Garner, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınında, kendisini Londra'daki evine kapatmıştı.
Gerekli tedbirleri alarak kendisini koruyan 29 yaşındaki mayo tasarımcısı, karantina kurallarının esnetilmesiyle birlikte arkadaşları ile kendisini Hyde Park'ın çimenlerine attı.