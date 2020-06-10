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  3. 10 Haziran 2020 14:59

Bikinisiyle güneşin keyfini çıkardı

İngiltere'de yayınlanan 'Made in Chelsea' adlı reality şov ile ünlenen Kimberley Garner, corona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kalkınca soluğu arkadaşlarıyla birlikte parkta aldı.

Bikinisiyle güneşin keyfini çıkardı

Kimberley Garner, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınında, kendisini Londra'daki evine kapatmıştı.

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Bikinisiyle güneşin keyfini çıkardı

Gerekli tedbirleri alarak kendisini koruyan 29 yaşındaki mayo tasarımcısı, karantina kurallarının esnetilmesiyle birlikte arkadaşları ile kendisini Hyde Park'ın çimenlerine attı.

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Bikinisiyle güneşin keyfini çıkardı

Arkadaşları ile sohbet eden Garner, aynı zamanda bikinisini giyerek güneşin keyfini çıkardı.

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Bikinisiyle güneşin keyfini çıkardı

29 yaşındaki güzel, formda görüntüsüyle tüm bakışları üzerinde topladı.

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