Bikiniyle poz veren Miray Daner'in değişimi dikkat çekti
Ünlü oyuncu Miray Daner, tatil pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Bikiniyle poz veren Daner'in silikonlarını küçülttüğü iddia edildi.
Bir süredir aşk yaşadığı Oğulcan Engin ile ilişkisini bitiren oyuncu Miray Daner, son günlerde özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Ayrılığın ardından tatil sezonunu açan oyuncu, tatil pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
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Netflix'te yayınlanan Kuş Uçuşu dizisinin çekimlerini tamamlayan Daner, yoğun iş temposuna ara vererek tatile çıktı. Güzel oyuncu 1,4 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından tatilinden kareleri yayınladı. Mavi bikinisiyle verdiği pozları paylaşan oyuncunun göğüs silikonlarını küçülttüğü ileri sürüldü.
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İşte o pozlar...
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