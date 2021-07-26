Bilal Hancı ile Esin Çepni evlendi
Sosyal medyada ünlü olan 'Kafalar' grubunun üyelerinden Bilal Hancı, sevgilisi Esin Çepni ile dünyaevine girdi. Çiftin Trabzon'da gerçekleşen nikah törenine Fatih Yasin ve Atakan Özyurt'un yanı sıra çok sayıda davetli katıldı
Ünlü YouTuber Bilal Hancı, haziran ayında nişanlandığı sevgilisi Esin Çepni ile Trabzon'da gerçekleşen düğünle evlendi. Törende 'Kafalar' grubunun diğer üyeleri Fatih Yasin ve Atakan Özyurt'un yanı sıra çok sayıda ünlü isim yer aldı.
Karadenizli sanatçılar Ekin Uzunlar ve Volkan Arslan'ın sahne aldığı geceden fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. Dünyaevine giren çift de mutluluklarını da Instagram'dan yayınladıkları gönderilerle dile getirdi.
31 yaşındaki Bilal Hancı, eşi ile birlikte çekilen fotoğrafını, "Biz evlendik!" notuyla 2,3 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından paylaştı.
Çepni ise, "Yüzlerimiz farklı taraflara baksa da gördüğümüz her zaman aynıydı. Bay ve bayan Hancı gururla sunar..." diyerek, heyecanını ifade etti.