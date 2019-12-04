Bilim Kurgu meraklılarının mutlaka izlemesi gereken 10 film

2001: Bir Uzay Macerası (2001: A Space Odyssey)

IMDb puanı: 8.3

Rotten Tomatoes notu: Yüzde 93

Geçtiğimiz yıl, bu filmin 50. yıl dönümüydü. 1968’de izleyen insanlar belki o dönemlerde çok şey anlamadılar, çünkü o yıllarda pek de popüler olmayan bilim kurgu türüne ait bir hikaye izlediler. İnsanlığın bir sopayı keşfinden, uzay kaşifi olduğu döneme kadar yaşananları gördüler. Üzerinden yarım asır geçmesine rağmen, insanlığın tüm teknolojik yolculuğunu, kötücül yapay zekalar dahil bir arada işleyen filme denk gelemedik.

Bugünün genç teknoloji meraklılarına geçmişten gelen çok büyük bir armağan.

