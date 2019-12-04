Bilim Kurgu meraklılarının mutlaka izlemesi gereken 10 film
Webtekno'da yer alan haberde teknoloji meraklılarının izlemesi gereken 10 film sıralanıyor.
2001: Bir Uzay Macerası (2001: A Space Odyssey)
IMDb puanı: 8.3
Rotten Tomatoes notu: Yüzde 93
Geçtiğimiz yıl, bu filmin 50. yıl dönümüydü. 1968’de izleyen insanlar belki o dönemlerde çok şey anlamadılar, çünkü o yıllarda pek de popüler olmayan bilim kurgu türüne ait bir hikaye izlediler. İnsanlığın bir sopayı keşfinden, uzay kaşifi olduğu döneme kadar yaşananları gördüler. Üzerinden yarım asır geçmesine rağmen, insanlığın tüm teknolojik yolculuğunu, kötücül yapay zekalar dahil bir arada işleyen filme denk gelemedik.
Bugünün genç teknoloji meraklılarına geçmişten gelen çok büyük bir armağan.
Wikileaks: Beşinci Kuvvet (Wikileaks: Fifth Estate):
IMDb puanı: 6.2
Rotten Tomatoes notu: Yüzde 36
Uzay macerasından sonra yeryüzüne, daha güncel bir teknolojik probleme dönüyoruz. Wikileaks’i bir yerlerden hatırladınız mı? Dünya üzerindeki pek çok devleti alarma geçiren o büyük sızıntılar… Şu sıralar Afrika’daki Ekvador’da yaşayan WikiLeaks kurucusu Julian Assange’ın hikayesini izliyoruz. Filmde izleyeceğiniz bazı detaylar yüzünden, sinema sitelerindeki puanı son derece düşük. Artık Julian Assange’ın ortaya çıkardığı sırlarla rahatsız ettiği insanları siz düşünün.
Silikon Vadisi Korsanları (Pirates of the Silicon Valley):
IMDb puanı: 7.3
Rotten Tomatoes notu: Yüzde 90
Bill Gates, Steve Jobs, Steve Wozniak, Steve Ballmer ve Paul Allen gibi, günümüzün ve tarihin en büyük teknoloji şirketlerini kuran isimleri bir arada izlemek… Belgesel tadındaki film çıkalı 20 yıl oldu, ancak o dev şirketlerin kökenlerini merak edenler, Bill Gates ve Steve Jobs arasındaki dostluğu görmek isteyenler filmi hala izleyebilirler.
Enigma (The Imitation Game):
IMDb puanı: 8.0
Rotten Tomatoes notu: Yüzde 90
2. Dünya Savaşı sırasında Almanların şifreli mesajlarını çözmek için Enigma adında bir cihaz geliştiren Alan Turing, günümüz bilgisayarlarının temelini atan kişi oldu. Onun bu büyük başarısına odaklanan film, hala devam etmekte olan bazı önemli toplumsal sorunları da gündeme getirmeyi başardı. Bir kez daha, teknolojinin tek başına anlam ifade etmediğini gördük.