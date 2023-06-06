Bilimsel olarak seçildi: İşte dünyanın en güzel 10 kadını

2023 yılında dünyanın en güzel kadını altın oran fi ile bulundu. Öncelikle altın oranın ne olduğunu anlatalım:

Altın oran, matematikte, altın bölüm veya ilahi oran olarak da bilinen bir kavramdır. Bu kavram, farklı uzunluktaki iki parçaya bölünmüş bir doğru parçasının, tüm parçanın daha uzun parçaya oranının, daha uzun olan parçanın da daha kısa olan parçaya oranına eşit olduğu oranı ifade eder. Altın oran, bir bütünün parçaları arasında uyum ve estetikle ilgili en mükemmel boyutları sağladığı düşünülen bir geometrik ve sayısal oran ilişkisidir. Bu oran, matematik ve sanatta yaygın bir şekilde kullanılır.