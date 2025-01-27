Bill Gates en büyük pişmanlığını itiraf etti
Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Bill Gates, en büyük pişmanlığını itiraf etti.
Ünlü iş insanı Bill Gates, 107 milyar 400 milyon dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kişileri arasında yer alıyor.
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69 yaşındaki ünlü milyarder, hayatındaki en büyük hatanın teknoloji imparatorluğunu kurduğu eşi Melinda Gates'ten boşanmak olduğunu belirtti.
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2021 yılında 27 yıllık eşi Melinda Gates'ten boşanan Gates, boşanma tazminatı olarak 76 milyar dolar ödemişti. Bu ödeme, servetinde büyük bir azalmaya yol açmış ve milyarderler sıralamasında önemli bir düşüş yaşanmasına neden olmuştu.
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Gates, yaptığı açıklamada, "Başka önemli hatalarım da var ama hiçbiri önemli değil. Boşanma olayı, ben ve Melinda için en az iki yıl boyunca perişan edici oldu" ifadelerini kullandı.
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