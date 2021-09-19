Billie Eilish yıllardır sakladığı dövmesini sonunda gösterdi
Grammy ödüllü şarkıcı Billie Eilish, daha önce "Asla göstermem!" dediği dövmesini geçtiğimiz günlerde katıldığı MET Gala etkinliğinde gözler önüne serdi.
Grammy'de en büyük dört ödülü birden kazanan ilk kadın ve en genç şarkıcı olarak tarihe geçen Billie Eilish, geçen hafta düzenlenen MET Gala gecesinin en çok dikkat çeken konuklarından biriydi.
Gecede birden fazla kıyafet giyen Eilish, ilk olarak uçuk pembe renkli tül bir elbise tercih etti. Saçlarını da kısaltan şarkıcı, eski ekol Hollywood şıklığını yansıttı.
'ASLA GÖREMEYECEKSİNİZ' DEMİŞTİ
Gecenin ilerleyen saatlerinde elbisesini değiştiren Billie Eilish, bordo renkli yırtmaçlı ve pelerinli bir kıyafet giydi. Eilish'in bu elbisesinin en önemli özelliği ise sağ bacağının üst kısmındaki dövmeyi gözler önüne seren yırtmacıydı.
İŞTE O DÖVME
Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz yıl Vanity Fair'e verdiği röportajda bacağındaki dövmesiyle ilgili olarak "Asla görmeyeceksiniz!" diye konuşmuştu. Fakat gala gecesinde o dövmeyi gözler önüne seren Billie Eilish, verdiği pozu da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.