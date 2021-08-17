Billur Kalkavan'dan +18'lik itiraf

Zaman zaman yaptığı açıklamalarla olay yaratan Binnur Kalkavan'dan yeni bir çıkış geldi. Daha önce "Cinsel içerikli film izlemeyi özgürlük olarak görüyorum ve izliyorum" sözleri nedeniyle çok konuşulan Kalkavan bu sefer de hayatında yaşadığı en ilginç cinsellik deneyimini söyledi.