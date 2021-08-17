Billur Kalkavan'dan +18'lik itiraf
Ünlü oyuncu Billur Kalkavan, katıldığı programda ''En ilginç nerede cinsel ilişkiye girdiniz?'' sorusuna verdiği yanıtla olay oldu.
Zaman zaman yaptığı açıklamalarla olay yaratan Binnur Kalkavan'dan yeni bir çıkış geldi. Daha önce "Cinsel içerikli film izlemeyi özgürlük olarak görüyorum ve izliyorum" sözleri nedeniyle çok konuşulan Kalkavan bu sefer de hayatında yaşadığı en ilginç cinsellik deneyimini söyledi.
YOUTUBE KANALINA KONUK OLDU
Athena'nın "Ses Etme" parçasının klibinden de tanınan drag queen Cake Mosque (Onur Gökhan Gökçek), Buralarda Neler Dönüyor Bi'Bilsen adlı Youtube programına oyuncu Billur Kalkavan'ı konuk etti.
"ERKEK OLSAYDIM, BİR KADINLA YATARDIM"
Zaman zaman iddialı açıklamaları ve açık sözlülüğüyle dikkat çeken Billur Kalkavan sorulan sorulara açık açık yanıt verdi. Billur Kalkavan "Bir günlüğüne erkek olsanız ne yaparsınız?" sorusuna "Bir kadınla yatar ve ayakta tuvaletimi yapardım" yanıtını verdi.
Kalkavan ardından kendisine sorulan "Cinsel ilişki yaşadığın en sıra dışı yer neresiydi?" sorusuna da açık açık yanıt verdi.