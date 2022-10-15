Billur Kalkavan'ın ölüm nedeni açıkladı

BİLLUR KALKAVAN'IN SAĞLIK DURUMUNU ANLATMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda bir canlı yayına katılan Buğra Bahadırlı, Billur Kalkavan'ın sağlık durumuyla ilgili şunları söylemişti:

"Billur'un inşallah tedavisi iyi gidecek. 2 kemoterapisi daha kaldı. Daha sonra doktor tekrar kontrol edecek. Gelişimi çok iyi. Tetkiklerden iyi sonuçlar geldiği için daha radyolojiye girmeden olumlu bir sonuç bekliyorlar doktorlar. Dram senaryosu oluşturmak isterseniz üzüleceğiniz çok şey var. Ama biz sürekli tablonun pozitif taraflarına odaklanıyoruz. Bu sürecin içerisinden zihnen de sağlıklı bir şekilde geçmeye çalışıyoruz."