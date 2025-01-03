Binlerce Ferdi Tayfur hayranı gece yarısı hastaneye akın etti

Hastane önündeki araçtaki Tayfur’a ait şarkıları dinleyerek gözyaşı döken Ayşegül Can, “Çok üzgünüz. Çocukluğumuzu kaybettik. Televizyonda izledik ama çocukluğumuzu tamamen kaybettiğimizi hissettim. Duyunca tüylerim diken diken oldu. Bütün anılarımızı kaybettik. Böyle bir sanatçı bir daha gelmeyecek.