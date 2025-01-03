Binlerce Ferdi Tayfur hayranı gece yarısı hastaneye akın etti
Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur’un vefatının ardından Antalya Valisi ve İl Emniyet Müdürü İlker Arslan hastaneye gelerek taziye ziyaretinde bulundu.
Ferdi Tayfur’un ölüm haberini alan hayranları büyük bir yasa boğuldu. Sanatçının sevenleri, hastane binası önünde toplandı.
Hastane önündeki araçtaki Tayfur’a ait şarkıları dinleyerek gözyaşı döken Ayşegül Can, “Çok üzgünüz. Çocukluğumuzu kaybettik. Televizyonda izledik ama çocukluğumuzu tamamen kaybettiğimizi hissettim. Duyunca tüylerim diken diken oldu. Bütün anılarımızı kaybettik. Böyle bir sanatçı bir daha gelmeyecek.
Böyle bir sanatçıyı kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Haberi duyunca yatağımızdan kalkıp pijamalarımızla geldik. Yolda ağlayarak geldik. Çok acı bir olay milletimizin başı sağolsun dedi.
Haberi alınca 100 kilometre uzaklıktaki Korkuteli ilçesinden yola çıkan Deniz Yakut, Erhan Dalkıran ve Selçuk Aslan da hastane önüne gelerek araçlarında Tayfur’un şarkılarını dinledi.