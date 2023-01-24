Bir diziden daha erken final kararı

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sipahi dizisi bu sezonun kadrosu ve konusuyla öne çıkan projeleri arasındaydı. Mehmet ve Sadi Canpolat’ın yapımcılığını üstlendiği dizi Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık gibi ünlü isimleri buluşturmuştu.