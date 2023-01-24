Bir diziden daha erken final kararı
Show TV'nin büyük umutlarla ekrana taşıdığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın kahramanlık öykülerini anlatan Sipahi dizisi için erken final kararı alındı.
Ekrandaki yaprak dökümüne bir dizi daha eklendi.
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Show TV ekranlarında yayınlanan 'Sipahi' dizisine final kararı verildi.
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Reyting kaybına daha fazla dayanamayan Show TV yönetimi acil final kararı verdi ve dizi apar topar durduruldu.
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tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sipahi dizisi bu sezonun kadrosu ve konusuyla öne çıkan projeleri arasındaydı. Mehmet ve Sadi Canpolat’ın yapımcılığını üstlendiği dizi Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık gibi ünlü isimleri buluşturmuştu.
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