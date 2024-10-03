Bir dizinin daha fişi çekildi: Ekranlara veda ediyor
Ekranda yaprak dökümü tam gaz devam ediyor. Kötü Kan ve Kör Nokta dizisinin ardından bir dizi için daha final kararı alındı.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Taş Kağıt Makas dizisinden kötü haber geldi.
1 / 9
Senaryosunu Uğraş Güneş'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Volkan Keskin'in oturduğu Taş Kağıt Makas dizisinin kadrosuna bu sezon Hande Doğandemir ve Uraz Kaygılaroğlu da dahil olmuştu.
2 / 9
Ancak reytinglerde istediği başarıyı sağlayamayan dizi, 19. bölümde izleyicisine veda edecek.
3 / 9
Dizinin oyuncu kadrosunda Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Burak Yörük, Yüsra Geyik, Hande Doğandemir, Bülent Seyran, Berk Bakioğlu, Selim Galip, Eylem Yıldız, Meriç Rakalar, Mustafa Konak, Buse Sezen, Atsız Karaduman ve Uraz Kaygılaroğlu gibi birbirinden usta isimler yer alıyordu.
4 / 9