Bir dizinin daha fişi çekildi... Ekranların iddialı dizisi için final kararı verildi
Now TV ekranlarının iddialı yapımlarından Çift Kişilik Oda dizisi de reytinglere yenildi... Yeni sezonu beklenen dizi için erken final kararı alındı...
MF Yapım imzası taşıyan ve başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan’ın paylaştığı "Çift Kişilik Oda" dizisi için final kararı verildi.
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Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu ve senaryosunu Ayşe Üner Kutlu’nun kaleme aldığı romantik komedi türündeki “Çift Kişilik Oda” yaz sezonu için hazırlanmış ve oldukça iddialı başlamıştı.
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Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan’ın paylaştığı dizinin fişi çekildi.
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; reytingleri beklentiyi karşılamayan Kore uyarlaması projenin 8. bölümde final yapacağı öğrenildi.
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