Bir dönem ''Şinanari'' şarkısıyla fırtınalar estiren Pınar Dilşeker tanınmaz halde
''Şinanari'' adlı şarkısıyla 90'lı yıllara damgasını vuran Pınar Dilşeker, son dönemde geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka biri oldu.
"Şinanari" adlı şarkısıyla 90'lı yıllara damgasını vuran ve o dönem Türkiye'nin en ünlü şarkıcılarından biri haline gelen Pınar Dilşeker'i son haliyle hayranlarını bir miktar şaşırtıyor.
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Kumral saçlı, yosun gözlü güzel olarak tanıdığımız Dilşeker de zamanla estetik furyasına kendisini kaptırmış.
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Şimdi 47 yaşında ve bambaşka bir görüntüyle yeniden sevenlerinin karşısına çıkan güzel şarkıcının yeni imajı hayranları tarafından pek beğenilmese de zamana karşı koymanın bir yolu da değişiklik. Hele de şov dünyası içindeyseniz.
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Zaman zaman eski önceki ve sonraki hallerini paylaşan ünlü şarkıcıya hayranları "Eski halin çok daha güzel" yorumlarını yaptı.
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