Bir dönem Yeşilçam'a damgasını vuran ismin yeni yaşantısı ve son hali herkesi şaşırttı
80'li ve 90'lı yıllarda Türkiye'nin en yakışıklı isimlerinden biri olan ve onlarca Yeşilçam filminde başrol oynayan eski oyuncu ve model Engin Koç şimdilerde bambaşka bir hayat sürüyor... Artık 66 yaşında olan Engin Koç'un son halini ve yeni yaşamını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.
Yeşilçam’ın unutulmaz isimleri arasında yer alan 50'ye yakın dizi ve filmde rol alan Engin Koç yıllar sonra ortaya çıktı.
Gençliğinde genç kızları peşinde koşturan yakışıklı model ve oyuncu Engin Koç aradan geçen yıllar sonrası bambaşka bir görünüme kavuştu.
1976 yılında 17 yaşındayken katıldığı Mankenler Kralı yarışmasında 1'nci olan Engin Koç artık eskisi gibi kameraların önünde değil aksine 66 yaşın getirdiği değişimle gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.
Sivas'ın Hafik ilçesinde köyüne ev yaptıran, eski manken ve sinema oyuncusu Engin Koç (66), büyük şehrin stresinden uzak zaman geçiriyor. 1980 ve 90'lı yıllarda birçok filmde rol alan ve podyumlarda boy gösteren Koç, "Burada insanın özüne dönüp de özüyle beraber, kendisiyle tanışması çok önemli. Onun için burayı seçtim" dedi.