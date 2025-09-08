  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Bir dönem Yeşilçam'a damgasını vuran ismin yeni yaşantısı ve son hali herkesi şaşırttı

Bir dönem Yeşilçam'a damgasını vuran ismin yeni yaşantısı ve son hali herkesi şaşırttı

80'li ve 90'lı yıllarda Türkiye'nin en yakışıklı isimlerinden biri olan ve onlarca Yeşilçam filminde başrol oynayan eski oyuncu ve model Engin Koç şimdilerde bambaşka bir hayat sürüyor... Artık 66 yaşında olan Engin Koç'un son halini ve yeni yaşamını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

Kaynak: DHA
Bir dönem Yeşilçam'a damgasını vuran ismin yeni yaşantısı ve son hali herkesi şaşırttı - Resim: 1

Yeşilçam’ın unutulmaz isimleri arasında yer alan 50'ye yakın dizi ve filmde rol alan Engin Koç yıllar sonra ortaya çıktı.

1 / 13
Bir dönem Yeşilçam'a damgasını vuran ismin yeni yaşantısı ve son hali herkesi şaşırttı - Resim: 2

Gençliğinde genç kızları peşinde koşturan yakışıklı model ve oyuncu Engin Koç aradan geçen yıllar sonrası bambaşka bir görünüme kavuştu.

2 / 13
Bir dönem Yeşilçam'a damgasını vuran ismin yeni yaşantısı ve son hali herkesi şaşırttı - Resim: 3

1976 yılında 17 yaşındayken katıldığı Mankenler Kralı yarışmasında 1'nci olan Engin Koç artık eskisi gibi kameraların önünde değil aksine 66 yaşın getirdiği değişimle gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

3 / 13
Bir dönem Yeşilçam'a damgasını vuran ismin yeni yaşantısı ve son hali herkesi şaşırttı - Resim: 4

Sivas'ın Hafik ilçesinde köyüne ev yaptıran, eski manken ve sinema oyuncusu Engin Koç (66), büyük şehrin stresinden uzak zaman geçiriyor. 1980 ve 90'lı yıllarda birçok filmde rol alan ve podyumlarda boy gösteren Koç, "Burada insanın özüne dönüp de özüyle beraber, kendisiyle tanışması çok önemli. Onun için burayı seçtim" dedi.

4 / 13