Bir dönem Yeşilçam'a damgasını vuran ismin yeni yaşantısı ve son hali herkesi şaşırttı

Sivas'ın Hafik ilçesinde köyüne ev yaptıran, eski manken ve sinema oyuncusu Engin Koç (66), büyük şehrin stresinden uzak zaman geçiriyor. 1980 ve 90'lı yıllarda birçok filmde rol alan ve podyumlarda boy gösteren Koç, "Burada insanın özüne dönüp de özüyle beraber, kendisiyle tanışması çok önemli. Onun için burayı seçtim" dedi.