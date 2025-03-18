Bir döneme damga vuran güzel oyuncu Ceyda Ateş, Trump'ın evinden çıktı!
Bir dönem televizyon ekranlarını kasıp kavuran ‘Adını Feriha Koydum’ dizisinde canlandırdığı ‘Hande’ karakteri ile hafızalara kazınan ve eşi Buğra Toplusoy ile evlendikten sonra Amerika’ya taşınarak bir restoran satın alan Ceyda Ateş bu sefer de ABD Başkanı Donald Trump'ın evindeki davette görüntülendi.
‘Adını Feriha Koydum’un Hande’si Ceyda Ateş, 2018 yılında Buğra Toplusoy ile evlenip, ABD’ye yerleşmişti.
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Ateş, son dönemlerde sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla sık sık gündeme geliyordu.
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Eski oyuncu son olarak da Amerika’da eşi ile birlikte satın aldıkları restoran ile çok konuşuldu.
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Kendi işinin patronu olan Ceyda Ateş uzun süredir süren sessizliğini ise sürpriz bir paylaşımla bozdu.
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