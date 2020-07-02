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  3. 02 Temmuz 2020 10:14

Bir döneme damga vuran ''Seksi Şempanze''yi bir de şimdi görün!

Tatlı Kaçıklar dizisinde ''seksi şempanze'' karakteriyle hafızalara kazınan Yıldız Kaplan, evlendikten sonra ekranlardan uzak bir hayat sürmeyi tercih etti. Yıldız Kaplan sosyal medyada paylaşımlarıyla beğeni toplamaya devam ediyor.

Bir döneme damga vuran ''Seksi Şempanze''yi bir de şimdi görün!

90'ların sonunu yakalayanlar efsane Tatlı Kaçıklar dizisini çok iyi hatırlar. Mehmet Ali Erbil ve Yalçın Menteş'in başrollerini paylaştığı komedi dizisi tam 5 yıl sürmüştü.

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Bir döneme damga vuran ''Seksi Şempanze''yi bir de şimdi görün!

Bir de dizinin Afitap'ı vardı ki gösterdiği performansla unutmak mümkün değildi.

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Bir döneme damga vuran ''Seksi Şempanze''yi bir de şimdi görün!

"Çat çat çat Kel Bezhat"ın sevgilisi "Seksi Şempanze"yi, oyuncu Yıldız Kaplan canlandırıyordu. Dizinin yayınladığı tarih ve sonrası güzelliğiyle akıllara yer etti Yıldız Kaplan.

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Bir döneme damga vuran ''Seksi Şempanze''yi bir de şimdi görün!

Mehmet Ali Erbil ve Yalçın Menteş ile birlikte yer aldığı Tatlı Kaçıklar dizi ile yıldızı parlayan Yıldız Kaplan şimdilerde torun seviyor.

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