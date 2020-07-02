Bir döneme damga vuran ''Seksi Şempanze''yi bir de şimdi görün!
Tatlı Kaçıklar dizisinde ''seksi şempanze'' karakteriyle hafızalara kazınan Yıldız Kaplan, evlendikten sonra ekranlardan uzak bir hayat sürmeyi tercih etti. Yıldız Kaplan sosyal medyada paylaşımlarıyla beğeni toplamaya devam ediyor.
90'ların sonunu yakalayanlar efsane Tatlı Kaçıklar dizisini çok iyi hatırlar. Mehmet Ali Erbil ve Yalçın Menteş'in başrollerini paylaştığı komedi dizisi tam 5 yıl sürmüştü.
"Çat çat çat Kel Bezhat"ın sevgilisi "Seksi Şempanze"yi, oyuncu Yıldız Kaplan canlandırıyordu. Dizinin yayınladığı tarih ve sonrası güzelliğiyle akıllara yer etti Yıldız Kaplan.