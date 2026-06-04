Bir dönemin efsane ismi Reha Muhtar'a son görev! Vasiyeti yerine getirildi

"Merhametli, şefkatli bir kardeşimizdi"

Muhtar’ın eski çalışma arkadaşı Caner Erdem, "Çok üzgünüm. Uzun yıllar arkadaşlığını yapmış, yönetmenliğini, müdürlüğünü yapmış bir insanım. Son dönemlerde de Bodrum'da yanındaydım. Evet, iyi gözükse bile hastaydı. Mücadele ediyordu. Yalnızlık onun için iyi değildi, ben öyle gördüm. Neticesinde hastaneye yattı ve vefat etti" dedi.

Eski RTÜK Başkanı Fatih Karaca, Muhtar’ın şefkatli ve insancıl olduğunu söyleyerek, "Ankara Koleji'nden, ilkokuldan itibaren arkadaşım olan Reha Muhtar'ı kaybetmenin büyük bir üzüntüsü içerisindeyiz. Gerçekten çok insancıl, insanlara çok yardım eden, merhametli, şefkatli bir kardeşimizdi. Kamuoyunun da son vefatından sonra gösterilen ilgi, basında ve sosyal medyadaki bu alaka da bunu gösteriyor. Hepimiz şu an çok duyguluyuz. Reha Muhtar yeri doldurulamayacak bir televizyoncuydu" diye konuştu.