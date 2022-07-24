Bir dönemin ünlü gelin adayı Sevgi Akiska'nın son hali şoke etti
Evlilik programıyla ünlenen gelin adayı Sevgi Akiska'nın son halini görenler tanıyamadı.
Bir döneme damgasını vuran ve 2017 yılında yayından kaldırılan evlilik programlarıyla ünlenen gelin adayı Sevgi Akiska'nın son hali görenleri şaşırttı.
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Program dışında damat adayı Birkan Bey ile aşk yaşadığı ortaya çıkan fenomen gelin adayı Sevgi Akiska, bir süre kendi kabuğuna çekilmişti.
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Instagram'da 1 milyondan fazla takipçisi bulunan Sevgi Akiska'nın son hali görenleri dumur etti.
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Estetik yaptıran gelin adayı adeta tanınmaz hale geldi.
İşte Sevgi Akiska'nın son hali...
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