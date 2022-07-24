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  4. Bir dönemin ünlü gelin adayı Sevgi Akiska'nın son hali şoke etti

Bir dönemin ünlü gelin adayı Sevgi Akiska'nın son hali şoke etti

Evlilik programıyla ünlenen gelin adayı Sevgi Akiska'nın son halini görenler tanıyamadı.

Bir dönemin ünlü gelin adayı Sevgi Akiska'nın son hali şoke etti - Resim: 1

Bir döneme damgasını vuran ve 2017 yılında yayından kaldırılan evlilik programlarıyla ünlenen gelin adayı Sevgi Akiska'nın son hali görenleri şaşırttı. 

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Bir dönemin ünlü gelin adayı Sevgi Akiska'nın son hali şoke etti - Resim: 2

Program dışında damat adayı Birkan Bey ile aşk yaşadığı ortaya çıkan fenomen gelin adayı Sevgi Akiska, bir süre kendi kabuğuna çekilmişti.

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Bir dönemin ünlü gelin adayı Sevgi Akiska'nın son hali şoke etti - Resim: 3

Instagram'da 1 milyondan fazla takipçisi bulunan Sevgi Akiska'nın son hali görenleri dumur etti. 

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Bir dönemin ünlü gelin adayı Sevgi Akiska'nın son hali şoke etti - Resim: 4

Estetik yaptıran gelin adayı adeta tanınmaz hale geldi. 

İşte Sevgi Akiska'nın son hali...

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