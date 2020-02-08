Bir dönemin ünlü ismiydi... İsmet Özhan yıllar sonra ortaya çıktı

DAMACANA ÇETESİ TEHDİT ETTİ

“O zamanın parasıyla 1 milyon liraya yakın bir ikramiye kazandım. Ancak banka memuru gizliliği ihlal etmiş. Birden mafya tipli adamlardan tehdit telefonları almaya başladım."

"Para istiyorlardı. Bir keresinde de beni darp ettiler. Şikayetçi oldum. Beni tehdit edenlerin damacanayla su satan bir grup olduğunu öğrendim."