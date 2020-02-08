Bir dönemin ünlü ismiydi... İsmet Özhan yıllar sonra ortaya çıktı
Uzun yıllardır kameralardan uzak bir hayat süren manken ve oyuncu İsmet Özhan, Nişantaşı'nda ortaya çıktı.
Uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam süren manken ve oyuncu İsmet Özhan, Nişantaşı’nda ortaya çıktı. Eski halinden eser kalmayan Özhan, Sayısal Loto’dan kazandığı parayı nasıl kaybettiğini anlattı.
KIŞIN LONDRA, YAZIN DATÇA
Hürriyet'ten Cenker Tezel'in haberine göre, İsmet Özhan bir dönemin en ünlü manken ve oyuncularından biriydi. 2001 yılından sonra ortalardan kaybolan ve İngiltere’ye yerleştiği öğrenilen Özhan, önceki gün Nişantaşı’nda ortaya çıktı.
Görenlerin tanımakta zorluk çektiği oyuncu, kış aylarını Londra’da, yazları ise Datça’da geçirdiğini söyledi. 90’lı yılların sonunda Sayısal Loto kazandığı haberleriyle gündeme gelen İsmet Özhan, parasını nasıl kaybettiğini de anlattı...
DAMACANA ÇETESİ TEHDİT ETTİ
“O zamanın parasıyla 1 milyon liraya yakın bir ikramiye kazandım. Ancak banka memuru gizliliği ihlal etmiş. Birden mafya tipli adamlardan tehdit telefonları almaya başladım."
"Para istiyorlardı. Bir keresinde de beni darp ettiler. Şikayetçi oldum. Beni tehdit edenlerin damacanayla su satan bir grup olduğunu öğrendim."