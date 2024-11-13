Bir efsanenin sonu: Görevimiz Tehlike'nin son filminden ilk görüntüler
Görevimiz Tehlike serisinin son filmi izleyiciyle buluşmaya hazırlanır. Merakla beklenen Mission: Impossible - The Final Reckoning'den ilk kareler geldi.
Son olarak ünlü aksiyon serisi Görevimiz Tehlike'nin yedinci filmi olan "Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm" ile izleyiciyle buluşan Tom Cruise, serinin son filmi için yeniden "Ethan Hunt" oldu.
FİLMİN ADI DEĞİŞTİ
Serisinin merakla beklenen devam filminin adı "Mission: Impossible - The Final Reckoning" oldu.
Filminin adının "Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma İkinci Bölüm" olarak vizyona girmesi planlanmıştı.
NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Mission: Impossible - The Final Reckoning filmi, 23 Mayıs 2025'te vizyona girecek. Filmin 2022 yılında vizyona girmesi planlanıyordu ancak Hollywood'daki grev nedeniyle film çekimleri ertelendi.
Görevimiz Tehlike serisinin 8'inci devam halkasından ilk görüntüler yayınlandı. Tom Cruise, filmin fragmanını "Her seçim, buna yol açtı" notuyla paylaştı.
Aksiyon dolu fragmanda Cruise, tüplü dalış yapıyor, enkaz halindeki bir denizaltını keşfediyor ve bir uçaktan atlıyor.