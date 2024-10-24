Bir final haberi daha: Kanal D'nin dizisi ekrana veda ediyor
Ekranda yaprak dökümü devam ediyor. Kanal D'de Güzel Aşklar Diyarı dizisinin ardından bir dizi için daha final kararı alındı.
Ekranda peş peşe final haberleri gelmeye devam ediyor. Güzel Aşklar Diyarı, Kirli Sepeti, Kötü Kan, Kör Nokta ve Taş Kağıt Makas dizisinin ardından bir dizi daha ekrana veda ediyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kanal D'de hafta içi her gün ekrana gelen ''Ayazın Sonu Güneş'' adlı dizi için final kararı alındı.
Birand Tunca, Hira Koyuncuoğlu, Sema Öztürk, Mert Yavuzcan, Gökçe Yanardağ ve Suat Sungur'un rol aldığı dizinin 75. bölümde ekrana veda etmesine karar verildi.
Ayazın Sonu Güneş dizisinin hikayesi:
Güneş, üniversiteden yeni mezun olmuş, idealleri için Londra’ya gitmek üzere olan genç bir kadındır. Kardeşinin bir iftira sonucu hapse girmesiyle tüm hayallerinden vazgeçmek zorunda kalır. Kardeşinin içine düştüğü cehennemden kurtarmaya yemin eden Güneş, bu duruma sebep olduğunu düşündüğü Ayaz’ın hayatına sızar. Ayaz, mirasçısı olduğu holdingi ve sevdiklerini korumaya çalışırken sebep olduğu büyük hatanın bedelini aşkla ödeyeceğinden habersizdir.