Bir final haberi daha: Kanal D'nin dizisi ekrana veda ediyor

Ayazın Sonu Güneş dizisinin hikayesi:

Güneş, üniversiteden yeni mezun olmuş, idealleri için Londra’ya gitmek üzere olan genç bir kadındır. Kardeşinin bir iftira sonucu hapse girmesiyle tüm hayallerinden vazgeçmek zorunda kalır. Kardeşinin içine düştüğü cehennemden kurtarmaya yemin eden Güneş, bu duruma sebep olduğunu düşündüğü Ayaz’ın hayatına sızar. Ayaz, mirasçısı olduğu holdingi ve sevdiklerini korumaya çalışırken sebep olduğu büyük hatanın bedelini aşkla ödeyeceğinden habersizdir.