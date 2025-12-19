Bir operasyon daha: Ünlü oyuncu Ezgi Eyyüboğlu gözaltına alındı
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında oyuncu Ezgi Eyyüboğlu'nun da aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Dört şüphelinin ''fuhuşa teşvik ve aracılık etme'' suçundan gözaltına alındığı öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor.
Soruşturma kapsamında oyuncu Ezgi Eyyüboğlu 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan, Eser K. ile hakkında yakalama kararı bulunan Kasım G.'nin şoförü İsmail A. 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan, Yiğit M., Mehmet Ali G., Gizem T. ve Mehmet G. 'fuhuşa teşvik ve aracılık etme' suçundan ve Saim M. 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan haklarında operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 8 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.
Sorusturma çerçevesinde, şüpheli Kasım G.'nin Sarıyer'de bulunan ikametinde yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatlı tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 8 adet uyuşturucu hap, 4 parça kristal şeklinde uyuşturucu madde, 51 adet üzerinde 'Trıbu spirit' ibaresi bulunan içerisinde uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen kartuş kutu, 5 adet uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen likit, çok sayıda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar ile uyuşturucu madde öğütücüsü, 9 deste üstünde ve altında yüzer dolar bulunan boş kağıtların bulunduğu deste ve 19 adet orta kısımları kesik sahte dolar ele geçirildi.
ÜNLÜLERE UYUŞTURUCU OPERASYONU
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması çerçevesinde Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Biliç, ve Mümine Sena Yıldız gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı verilen Yusuf Güney, Cihan Şensözlü ve Melisa Döngel adreslerinde bulunamadı. Ayrıca, yurt dışında olduğu tespit edilen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.