Bir operasyon daha: Ünlü oyuncu Ezgi Eyyüboğlu gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında oyuncu Ezgi Eyyüboğlu 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan, Eser K. ile hakkında yakalama kararı bulunan Kasım G.'nin şoförü İsmail A. 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan, Yiğit M., Mehmet Ali G., Gizem T. ve Mehmet G. 'fuhuşa teşvik ve aracılık etme' suçundan ve Saim M. 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan haklarında operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 8 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.