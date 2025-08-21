  1. Anasayfa
Bir Şarkısın Sen'in ''Fındık Kurdu'' Berna'nın son hali olay oldu

Türkiye'nin bundan yıllar önce ekranlarda yayınlanan Bir Şarkısın Sen adlı yarışma programında tanıdığı ve Fındık Kurdu lakabıyla ünlenen minik kız çocuğu yllar sonra ortaya çıktı. Bir Şarkısın Sen yarışmasındaki yeteneğiyle hayran bırakan Fındık Kurdu lakaplı Berna Karagözoğlu, yıllar içindeki değişimiyle şaşırttı.

Bir dönem ATV ekranlarında yayınlanan Bir Şarkısın Sen programında, 6 ve 15 yaş arası çocuklar yarışıyordu. 

Programın sunuculuğu Pınar Altuğ ve Erol Evgin üstleniyordu.

Yarışmanın iddialı çocuk yıldızlarından biri de "Fındık Kurdu" lakaplı Berna Karagözoğlu'ydu... 

Bir dönemin Fındık Kurdu minik kız çocuğu Berna Karagözoğlu büyüdü.

