Bir sosyal medya cinayeti daha! Türkiye'nin ünlü ismi öldürüldü
Sosyal medya platformlarında hakkında sahte ölüm haberi çıkan oyuncular kervanına Melek Baykal da katıldı.
Sosyal medya platformlarında hakkında sahte ölüm haberi çıkan oyuncular kervanına Melek Baykal da katıldı.
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Baykal, hakkında ölüm dedikodusu yayan sosyal medya sayfalarıyla ilgili harekete geçti.
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Usta oyuncu, sevenlerini korkutan bu haberleri yayınlayanlara dava açma kararı aldı.
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Baykal, kararını takipçilerine şu mesajla duyurdu: "Sevgili takipçilerim, 'Melek Baykal vefat etti' haberiyle kanalına abone toplamaya çalışan vicdansız, insanlıktan uzak birçok YouTube sayfası mevcut.
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