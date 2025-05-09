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Bir ünlü isme daha soruşturma: Şarkıcı Begüm Polat ifade verdi

Ünlü şarkıcı Begüm Polat hakkında yasadışı bahis reklamı yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Polat'ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.

Kaynak: Sabah Gazetesi
Bir ünlü isme daha soruşturma: Şarkıcı Begüm Polat ifade verdi - Resim: 1

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın ardından bir ünlü ismi daha yasa dışı bahis soruşturması açıldı. Şarkıcı Begüm Polat, soruşturma kapsamında ifade verdi. 

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Bir ünlü isme daha soruşturma: Şarkıcı Begüm Polat ifade verdi - Resim: 2

Şarkıcı Begüm Polat'ın geçtiğimiz kasım ayında katıldığı bir televizyon progam başına iş açtı.

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Bir ünlü isme daha soruşturma: Şarkıcı Begüm Polat ifade verdi - Resim: 3

Günaydın'ından Armağan Yılmaz'ın haberine göre; Polat'ın sosyal medyada katıldığı programda kullandığı bardakta yasadışı bahis reklamı yaptığı yönünde takibe takıldı.

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Bir ünlü isme daha soruşturma: Şarkıcı Begüm Polat ifade verdi - Resim: 4

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan Begüm Polat savcılıktaki ifadesinde, söz konusu iddiaların gerçeklik taşımadığını dile getirerek böyle bir suça karışmasının mümkün olmadığını ifade etti.

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