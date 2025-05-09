Bir ünlü isme daha soruşturma: Şarkıcı Begüm Polat ifade verdi
Ünlü şarkıcı Begüm Polat hakkında yasadışı bahis reklamı yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Polat'ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.
Kaynak: Sabah Gazetesi
Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın ardından bir ünlü ismi daha yasa dışı bahis soruşturması açıldı. Şarkıcı Begüm Polat, soruşturma kapsamında ifade verdi.
1 / 9
Şarkıcı Begüm Polat'ın geçtiğimiz kasım ayında katıldığı bir televizyon progam başına iş açtı.
2 / 9
Günaydın'ından Armağan Yılmaz'ın haberine göre; Polat'ın sosyal medyada katıldığı programda kullandığı bardakta yasadışı bahis reklamı yaptığı yönünde takibe takıldı.
3 / 9
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan Begüm Polat savcılıktaki ifadesinde, söz konusu iddiaların gerçeklik taşımadığını dile getirerek böyle bir suça karışmasının mümkün olmadığını ifade etti.
4 / 9