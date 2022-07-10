Bir yaz dizisi daha reyting kurbanı oldu
Yaz sonunu göremeyen yaz dizilerine bir yenisi daha eklendi. Atv'nin sezona iddialı başlayan, güçlü kadrolu dizisi için düşük reytingleri nedeniyle erken final kararı alındı.
Yaz dizilerinin reyting mücadelesi devam ediyor.
1 / 33
Kimi aldığı iyi reytinglerle yayın hayatına güz döneminde de devam edecekken kimi yaz sezonunun sonunu dahi göremiyor.
2 / 33
Son olarak Atv, Süreç Film imzalı dizisi Sevmek Zamanı'nın ardından bir dizisi için daha final kararı aldı.
3 / 33
Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Fabrika Yapım – Öner Arslanel’in imza attığı İçimizdeki Ateş dizisi için de erken final kararı alındı
4 / 33