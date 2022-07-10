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Bir yaz dizisi daha reyting kurbanı oldu

Yaz sonunu göremeyen yaz dizilerine bir yenisi daha eklendi. Atv'nin sezona iddialı başlayan, güçlü kadrolu dizisi için düşük reytingleri nedeniyle erken final kararı alındı.

Bir yaz dizisi daha reyting kurbanı oldu - Resim: 1

Yaz dizilerinin reyting mücadelesi devam ediyor.

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Bir yaz dizisi daha reyting kurbanı oldu - Resim: 2

Kimi aldığı iyi reytinglerle yayın hayatına güz döneminde de devam edecekken kimi yaz sezonunun sonunu dahi göremiyor. 

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Bir yaz dizisi daha reyting kurbanı oldu - Resim: 3

Son olarak Atv, Süreç Film imzalı dizisi Sevmek Zamanı'nın ardından bir dizisi için daha final kararı aldı.

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Bir yaz dizisi daha reyting kurbanı oldu - Resim: 4

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Fabrika Yapım – Öner Arslanel’in imza attığı İçimizdeki Ateş dizisi için de erken final kararı alındı

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