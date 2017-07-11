Lider Şahin'den dönüş sinyali !

Muhabirlerin ısrarlarına karşın ayrılık sebepleriyle ilgili bir şey söylemek istemeyen Şahin, ihanet iddialarını da yalanlayarak, “Ayrılmamızın ihanetle alakası yok. İkimizin kararı. Neden bittiğini İrem ve benim dışımda kimse bilemeyecek” dedi. Yeniden bir araya gelebileceklerinin mesajını da veren şarkıcı, “Barışıp barışmayacağımızı bilmiyorum, her şeyin hayırlısı” sözleriyle uçağına gitti.



