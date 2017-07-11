Lider Şahin'den dönüş sinyali !
Lider Şahin, zor günler geçirdiğini söyleyen eski sevgilisi İrem Derici'ye mesaj yolladı.
İrem Derici’yle bir yılı aşkın süredir yaşadıkları beraberlik sona eren Lider Şahin, barış sinyali verdi.
Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre, Atatürk Havalimanı’nda objektiflere takılan Şahin, son günlerde verdiği kilolarla dikkat çeken Derici’nin sosyal medya hesabından isyan ederek, “Zaten zor günler geçiriyorum” sözleri üzerine açıklama yaptı.
Ayrılığın kendisi için de zor geçtiğini söyleyen müzisyen, “Bir sene boyunca birbirimizin olduk. Haliyle benim için de kolay olmuyor” diye konuştu.
Muhabirlerin ısrarlarına karşın ayrılık sebepleriyle ilgili bir şey söylemek istemeyen Şahin, ihanet iddialarını da yalanlayarak, “Ayrılmamızın ihanetle alakası yok. İkimizin kararı. Neden bittiğini İrem ve benim dışımda kimse bilemeyecek” dedi. Yeniden bir araya gelebileceklerinin mesajını da veren şarkıcı, “Barışıp barışmayacağımızı bilmiyorum, her şeyin hayırlısı” sözleriyle uçağına gitti.