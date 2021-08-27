Bir Zamanlar Çukurova 4. yeni sezona sürprizlerle başlıyor
Üç sezondur atv ekranında perşembe geceleri seyircisiyle buluşan Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor.
Bir Zamanlar Çukurova'nın dördüncü sezon çekimleri Adana'da başladı. Dizi, dördüncü sezonunda da atv ekranında perşembe akşamlarına damgasını vuracak. Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı. Dördüncü sezon tarihi belli olunca ahaber.com.tr'de yer alacak.
TÜM DEKORLAR YENİLENDİ
Kadroya katılan yeni oyuncuların yanı sıra, Türk dizi tarihinin en büyük prodüksiyonlarından biri olarak inşa edilen tüm dekorlar hem yenilendi hem yeni dekorlar ilave edildi. İzleyiciyi de içinde yer alan oyuncuları da adeta dizinin geçtiği yıllara ışınlayan, özel üretim kostüm, dekor ve aksesuarlara bu sezon da büyük özen gösterildi. Yüzlerce yeni kostüm dikilirken, antikacılardan toplanan değerli eşyalar ve özel tasarım olarak üretilen mücevherlerle yine göz kamaştırıcı bir dünya yaratıldı.
TÜM DENGELERİ ALT ÜST EDECEK
Üçüncü sezonunda art arda gelen sürprizleriyle izleyiciyi şoke eden dizinin dördüncü sezonunda Çukurova'ya çok konuşulacak iki yeni karakter geliyor! Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol'un (solda) hayat vereceği Hakan Gümüşoğlu, Çukurova'ya iddialı bir giriş yapacak ve tüm dengeleri alt üst edecek. Erkan Bektaş'ın (sağda) canlandırdığı Abdülkadir Keskin karakteri ise hikâyeye farklı bir soluk getirmeye hazırlanıyor.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?
Yeni sezonda da devam edecek olan Bir Zamanlar Çukurova, 102. bölümü ile sezon finali yaptı. Demir'in Ümit'i konağa getirmesinin ardından başı beladan kurtulmaz. Annesini öldüren Ümit, suçu Demir'e atmakla tehdit eder. Ümit, yerleştiği konakta Demir'e, karnındaki çocuğunu tanıması için kâğıt imzalatır. Olaylar bununla da kalmayacaktır. Geçmişi yakasını bırakmayan Demir, kendini büyük bir hesaplaşmanın içinde bulacaktır.