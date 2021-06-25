Bir Zamanlar Çukurova sezon finali sonrası izleyiciyi üzen veda
Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Furkan Palalı, Hande Soral, Kerem Alışık'ın başrollerini paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova, 24 Haziran Perşembe akşamı ekrana gelen 102. bölümüyle sezon finali yaptı. Dizinin ilk bölümünden bu yana kadroda yer alan ve Demir Yaman karakteriyle beğeni toplayan Murat Ünalmış, sezon finalinde Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrıldı.
Son sahnede eşkıyalar konağı basarak her yeri yakıp yıkmaya başladı. Ünalmış'ın canlandırdığı Demir Yaman karakteri ise ortadan kayboldu. Demir'e ne olduğu ise yeni sezonda belli olacak.
Sezon finalinde diziden ayrılan ünlü oyuncu Murat Ünalmış ise Instagram hesabından diziye veda paylaşımı yaptı.
Murat Ünalmış veda mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Evet; her hikayenin bir sonu vardır. Benim için bir hikayenin daha sonu geldi.
Çok emek verip, çok şey öğrendiğim uzun, yorucu ve güzel bir serüvendi. Emektar setçi kardeşlerime, çalışma arkadaşlarıma, yapımda ve yayında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Başından itibaren emek veren herkese..
Ayrıca tüm seyircilerimize, çok sevdiğim Adana’nın misafirperver halkına, dostlarıma ve bana destek veren tüm takipçilerime de yürekten teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere..."