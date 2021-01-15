Bir Zamanlar Çukurova yayın akışından kaldırıldı
ATV'nin güçlü yapımları arasında yer alan Perşembe akşamlarının fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova yayın akışından kaldırıldı.
Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği ve yönetmenlik koltuğunda ise Murat Saraçoğlu’nun oturduğu Tims&B Productions imzasıyla her hafta yüksek izlenme oranlarıyla göz dolduran ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova hayranlarını üzen bir gelişme yaşandı.
Yayınlandığı günden bu yana geniş bir hayran kitlesine ulaşan Bir Zamanlar Çukurova bu hafta yayınlanmayacak.