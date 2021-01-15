Bir Zamanlar Çukurova yayın akışından kaldırıldı

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği ve yönetmenlik koltuğunda ise Murat Saraçoğlu’nun oturduğu Tims&B Productions imzasıyla her hafta yüksek izlenme oranlarıyla göz dolduran ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova hayranlarını üzen bir gelişme yaşandı.