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  3. 15 Ocak 2021 12:23

Bir Zamanlar Çukurova yayın akışından kaldırıldı

ATV'nin güçlü yapımları arasında yer alan Perşembe akşamlarının fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova yayın akışından kaldırıldı.

Bir Zamanlar Çukurova yayın akışından kaldırıldı

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği ve yönetmenlik koltuğunda ise Murat Saraçoğlu’nun oturduğu Tims&B Productions imzasıyla her hafta yüksek izlenme oranlarıyla göz dolduran ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova hayranlarını üzen bir gelişme yaşandı.

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Bir Zamanlar Çukurova yayın akışından kaldırıldı

Yayınlandığı günden bu yana geniş bir hayran kitlesine ulaşan Bir Zamanlar Çukurova bu hafta yayınlanmayacak.

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Bir Zamanlar Çukurova yayın akışından kaldırıldı

ATV yayın akışına girenler Bir Zamanlar Çukurova'nın akışta olmadığını görünce çok şaşırdı.

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Bir Zamanlar Çukurova yayın akışından kaldırıldı

Bu gelişme 'Bir Zamanlar Çukurova final mi yaptı?' sorusunu da beraberinde getirdi.

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