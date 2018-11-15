Bir Zamanlar Çukurova'da büyük sürpriz
Bir Zamanlar Çukurova dizisi ATV'nin yüzünü güldüren dizilerden biri oldu. Daha ilk bölümden seyirciyi içine çeken senaryosunu ile dikkatleri çeken dizi, reyting listelerinde de her hafta zirvedeki yerini koruyor.
Bir Zamanlar Çukurova dizisi ATV'nin yüzünü güldüren dizilerden biri oldu. Daha ilk bölümden seyirciyi içine çeken senaryosunu ile dikkatleri çeken dizi, reyting listelerinde de her hafta zirvedeki yerini koruyor.
YENİ BÖLÜMDE BÜYÜK SÜRPRİZ: Başrollerinde Vahide Perçim, Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş gibi daha çok genç oyuncuların yer aldığı kadroya perşembe günü yayınlanacak 10. bölümde sürpriz bir oyuncu daha katılıyor.
SADRİ ALIŞIK KADRODA: Bir Zamanlar Çukurova'da en dikkat çeken karakterlerden biri de usta oyuncu Kerem Alışık'ın hayat verdiği Fekeli karakteri. Yeni bölümde ise Fekeli'nin gençliğini oğlu Sadri Alışık oynayacak.