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  3. 15 Kasım 2018 11:20

Bir Zamanlar Çukurova'da büyük sürpriz

Bir Zamanlar Çukurova dizisi ATV'nin yüzünü güldüren dizilerden biri oldu. Daha ilk bölümden seyirciyi içine çeken senaryosunu ile dikkatleri çeken dizi, reyting listelerinde de her hafta zirvedeki yerini koruyor.

Bir Zamanlar Çukurova'da büyük sürpriz

Bir Zamanlar Çukurova dizisi ATV'nin yüzünü güldüren dizilerden biri oldu. Daha ilk bölümden seyirciyi içine çeken senaryosunu ile dikkatleri çeken dizi, reyting listelerinde de her hafta zirvedeki yerini koruyor.

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Bir Zamanlar Çukurova'da büyük sürpriz

YENİ BÖLÜMDE BÜYÜK SÜRPRİZ: Başrollerinde Vahide Perçim, Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş gibi daha çok genç oyuncuların yer aldığı kadroya perşembe günü yayınlanacak 10. bölümde sürpriz bir oyuncu daha katılıyor.

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Bir Zamanlar Çukurova'da büyük sürpriz

SADRİ ALIŞIK KADRODA: Bir Zamanlar Çukurova'da en dikkat çeken karakterlerden biri de usta oyuncu Kerem Alışık'ın hayat verdiği Fekeli karakteri. Yeni bölümde ise Fekeli'nin gençliğini oğlu Sadri Alışık oynayacak.

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Bir Zamanlar Çukurova'da büyük sürpriz

BÖYLESİ İLK KEZ OLACAK: Sibel Turnagöl ile Kerem Alışık'ın oğulları olan ve dedesinin adını alan Sadri Alışık, Fekeli'nin gençliği ile ilk kez babası ile ekran önüne geçecek.

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