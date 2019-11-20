Bir Zamanlar Çukurova’da Demir ve Yılmaz karşı karşıya!
Atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 44. bölümüyle seyircisini ekrana kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova'da ailelerinin zoruyla bir araya gelen Demir ve Yılmaz'ın buluşması yeni bir sava
Barışmak için yan yana gelinen buluşmadan yeni bir savaş çıkıyor! Demir annesinin, Yılmaz Müjgan ve Fekeli'nin zoruyla yan yana gelir. Ama buluşmanın "barışma" kısmı, ilk dakikada alevli tartışmalara ev sahipliği yapacaktır! Ardından da iki aile uzun süre bir araya gelemeyecek bir hale geliyor.
Evdeki buluşmanın ardından Yılmaz, bir barışma adımı daha atacaktır. Ancak bu adımın sonunda da Demir ve Yılmaz bu kez çarşının ortasında yine restleşecektir!
FEKELİ VE YILMAZ'IN ARASINDA GEMİLER YANDI! İki ailenin buluşmasındaki tartışma, Yaman konağında da, Fekeli konağında da adeta artçı depremlere neden olur. Bugüne kadar ortak savaşlarında pek çok fikir ayrılığını atlatan Fekeli ve Yılmaz, ilk kez bu kadar hiddetli bir tartışmanın içine girer. Fekeli bugüne kadar kimsenin görmediği haliyle adeta ateş saçıyor! Yılmaz'a karşı da yumruğunu masaya vuruyor!
GAFFUR ARTIK HATİP'İN KISKACINDA! HATİP DE ŞERMİN'İN OYUNUNA MI GELİYOR? Hatip, borçlarını derhal ödemesini isteyince Gaffur yine çözümü bir yalan ile bulur! Ancak bu kez yalan senaryosuna Çetin'e iftira atmayı da katınca, işler zannettiğinden de fazla karışır! Demir'in ardından Yılmaz'dan da dayak yiyerek, çiftlikte bir kez daha gözden düşer! Hatip ise artık iyice Şermin'in yörüngesindedir! İkisi Çukurova'nın gözlerden ırak çeşitli noktalarında masalarını kurup muhabbetlerini arttırırken, Saniye'nin kendilerini gördüğünü fark etmezler!