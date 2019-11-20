Bir Zamanlar Çukurova’da Demir ve Yılmaz karşı karşıya!

FEKELİ VE YILMAZ'IN ARASINDA GEMİLER YANDI! İki ailenin buluşmasındaki tartışma, Yaman konağında da, Fekeli konağında da adeta artçı depremlere neden olur. Bugüne kadar ortak savaşlarında pek çok fikir ayrılığını atlatan Fekeli ve Yılmaz, ilk kez bu kadar hiddetli bir tartışmanın içine girer. Fekeli bugüne kadar kimsenin görmediği haliyle adeta ateş saçıyor! Yılmaz'a karşı da yumruğunu masaya vuruyor!