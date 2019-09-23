Bir Zamanlar Çukurova'da Esra Dermancıoğlu sürprizi
Atv'de yayınlandığı ilk sezonunda büyük ilgiyle takip edilen Bir Zamanlar Çukurova'nun yeni sezonunda sürpriz bir oyuncu transfer oldu. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştir
Atv'deki ikinci yılında da seyirciyi ekrana kilitleyen dizide, usta oyuncu Esra Dermancıoğlu, Behice Hekimoğlu karakterine hayat verecek.
'SIRLARIN EFENDİSİ' ORTALIĞI KARIŞTIRICAK Hikayeye Doktor Müjgan'ın halası olarak dahil olacak Esra Dermancıoğlu, çıkarları için her şeyi yapabilecek, alımlı, flörtöz ve zeki Behice Hekimoğlu karakteriyle öyküye yeni bir heyecan getirecek.
Her türlü sırra fena halde meraklı olan Behice, yaşadığı bir takım olayların ardından Adana'ya yeğeninin yanına sığınıp Fekeli'nin konağına yerleşecek.