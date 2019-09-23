SON DAKİKA
ACI HABER KUZEY IRAK'TAN GELDİ! 2 EVLADIMIZ ŞEHİT DÜŞTÜ
BEYİN KANAMASI GEÇİRDİĞİ İDDİA EDİLEN DEVLET BAHÇELİ HASTANEYE KALDIRILDI
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 23 Eylül 2019 13:50

Bir Zamanlar Çukurova'da Esra Dermancıoğlu sürprizi

Atv'de yayınlandığı ilk sezonunda büyük ilgiyle takip edilen Bir Zamanlar Çukurova'nun yeni sezonunda sürpriz bir oyuncu transfer oldu. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştir

Bir Zamanlar Çukurova'da Esra Dermancıoğlu sürprizi

Atv'deki ikinci yılında da seyirciyi ekrana kilitleyen dizide, usta oyuncu Esra Dermancıoğlu, Behice Hekimoğlu karakterine hayat verecek.

1/ 7
Bir Zamanlar Çukurova'da Esra Dermancıoğlu sürprizi

'SIRLARIN EFENDİSİ' ORTALIĞI KARIŞTIRICAK Hikayeye Doktor Müjgan'ın halası olarak dahil olacak Esra Dermancıoğlu, çıkarları için her şeyi yapabilecek, alımlı, flörtöz ve zeki Behice Hekimoğlu karakteriyle öyküye yeni bir heyecan getirecek.

2/ 7
Bir Zamanlar Çukurova'da Esra Dermancıoğlu sürprizi

Her türlü sırra fena halde meraklı olan Behice, yaşadığı bir takım olayların ardından Adana'ya yeğeninin yanına sığınıp Fekeli'nin konağına yerleşecek.

3/ 7
Bir Zamanlar Çukurova'da Esra Dermancıoğlu sürprizi

Kendisini beklemediği kadar entrika dolu bir ortamın içinde bulmasına rağmen, kısa sürede ortama uyum sağlayarak olaylara dahil olmayı başaracak.

4/ 7
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM