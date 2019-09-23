Bir Zamanlar Çukurova'da Esra Dermancıoğlu sürprizi

'SIRLARIN EFENDİSİ' ORTALIĞI KARIŞTIRICAK Hikayeye Doktor Müjgan'ın halası olarak dahil olacak Esra Dermancıoğlu, çıkarları için her şeyi yapabilecek, alımlı, flörtöz ve zeki Behice Hekimoğlu karakteriyle öyküye yeni bir heyecan getirecek.