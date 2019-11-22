Bir Zamanlar Çukurova’da Yılmaz gemileri yaktı!

Fekeli'nin Hünkar'a arazisini satın alarak yardım ettiğini öğrenen Yılmaz, babasına bunun hesabını sordu. Beklemediği bir tepki ile karşılaşınca da baba ve oğlu ilk kez birbirlerine seslerini yükselttiler ve ipler koptu! Yılmaz, Müjgan'ı alarak küçük konağa taşındı!