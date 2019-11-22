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  3. 22 Kasım 2019 14:15

Bir Zamanlar Çukurova’da Yılmaz gemileri yaktı!

Bir Zamanlar Çukurova'nın 45. Bölümü, iki ezeli düşmanın aynı bahçe içindeki sahneleri ile sona erdi. Her bölümüyle ekranlarda fırtınalar estiren Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde Fekeli ile kavga eden Yılmaz gemileri yaktı. F

Bir Zamanlar Çukurova’da Yılmaz gemileri yaktı!

Fekeli'nin Hünkar'a arazisini satın alarak yardım ettiğini öğrenen Yılmaz, babasına bunun hesabını sordu. Beklemediği bir tepki ile karşılaşınca da baba ve oğlu ilk kez birbirlerine seslerini yükselttiler ve ipler koptu! Yılmaz, Müjgan'ı alarak küçük konağa taşındı!

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Bir Zamanlar Çukurova’da Yılmaz gemileri yaktı!

İkisi yeni evlerinin bahçelerinde ilk kahvaltılarını yaparken, bahçe duvarı yıkılmaya başlandı! Bahçeye koşan Hünkar, Demir ve Züleyha karşılarında Yılmaz ve Müjgan'ı gördü.

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Bir Zamanlar Çukurova’da Yılmaz gemileri yaktı!

Şimdi bir yandan Demir ve Yılmaz her an birbirlerinin karşısında olacak, bir yandan da Züleyha ve Yılmaz her an birbirlerine bakacak!

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Bir Zamanlar Çukurova’da Yılmaz gemileri yaktı!

DEMİR NE YILMAZ'A NE ALMANLARA YENİLMEMEYE KARARLI! Yılmaz'ın vazgeçtiği hisselerin arkasından Almanların istediği 25 Milyon Mark çıkınca Demir yine deliye döndü. Çırçır'ı basıp Fekeli'den bile hesap sordu!

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