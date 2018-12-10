Bir Zamanlar Çukurova'nın finalini ifşa etti

Bir Zamanlar Çukurova'da'da Yılmaz ile Züleyha aşkının nereye gideceği ve nasıl sonuçlanacağı cevabı en merak edilen soruların bayında geliyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Yılmaz'ı Uğur Güneş, cevabı en çok merak edilen soruyla ilgili cevabında o aşkın finalini ifşa etti.