Bir Zamanlar Çukurova'nın finalini ifşa etti
Bir Zamanlar Çukurova dizisi güçlü kadrosu kadar etkileyici hikayesiyle de reyting listesinin zirvesine çakıldı kaldı.
Bir Zamanlar Çukurova'da'da Yılmaz ile Züleyha aşkının nereye gideceği ve nasıl sonuçlanacağı cevabı en merak edilen soruların bayında geliyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Yılmaz'ı Uğur Güneş, cevabı en çok merak edilen soruyla ilgili cevabında o aşkın finalini ifşa etti.
13. bölümü ekrana gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisine, Yılmaz ve Züleyha’nın buluşması damgasını vurmuştu. Yılmaz, Demir, Gülten ve Hünkar’ın kendisine anlattıklarına inanmak istemedi ama Züleyha’nın mecbur kalıp söyledikleri karşısında, onun isteyerek evlendiğine inandı.
Yılmaz, büyük aşkı Züleyha’ya korkmadan gerçeği anlatması, gerekiyorsa bebeğini de sahiplenip Çukurova’dan gitmeyi teklif etti.