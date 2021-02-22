Bir Zamanlar Çukurova’nın güzel oyuncusundan ayrılık mesajı
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde ‘Doktor Müjgan’ karakterine can veren Melike İpek Yalova’dan çok konuşulacak karar. Ünlü oyuncu bir süredir magazin gündeminde dolaşan ayrılık iddialarını doğruladı. İşte olayın detayları…
Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle hayranlarının gönlüne taht kuran Melike İpek Yalova özel hayatı ile ilgili çok konuşulacak bir karar aldı.
Son dönemin popüler oyuncuları arasında yer alan Melike İpek Yalova’nın aldığı bu karar hayranlarını şaşırttı.
Melike İpek Yalova Bir Zamanlar Çukurova dizisinde başarısıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.