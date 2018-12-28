Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si gerçek hali ile şaşırttı!
ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da hizmetçi Saniye karakterini canlandıran Selin Yeninci'nin gündelik hayatındaki tarzı görenleri büyüledi.
ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da hizmetçi Saniye karakterini canlandıran Selin Yeninci'nin gündelik hayatındaki tarzı görenleri büyüledi.
Gösterdiği başarılı oyunculukla dikkat çeken Selin Yeninci sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini büyüledi.