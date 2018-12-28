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  3. 28 Aralık 2018 13:00

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si gerçek hali ile şaşırttı!

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da hizmetçi Saniye karakterini canlandıran Selin Yeninci'nin gündelik hayatındaki tarzı görenleri büyüledi.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si gerçek hali ile şaşırttı!

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da hizmetçi Saniye karakterini canlandıran Selin Yeninci'nin gündelik hayatındaki tarzı görenleri büyüledi.

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si gerçek hali ile şaşırttı!

Saniye karakterini canlandıran Selin Yeninci'nin gerçek hali şaşırttı.

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si gerçek hali ile şaşırttı!

Gösterdiği başarılı oyunculukla dikkat çeken Selin Yeninci sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini büyüledi.

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si gerçek hali ile şaşırttı!

SELİN YENİNCİ KİMDİR? 16 Ocak 1988 yılında doğan Yeninci, 53 kilo ve 1.64 cm.

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