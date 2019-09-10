Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si gerçek hali ile şaşırttı
ATV ekranlarının rekortmen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da hizmetçi rolündeki Saniye karakterini canlandıran Selin Yeninci dikkat çekti. Selin Yeninci'nin Saniye rolündekinden farklı tarzı görenleri şaşkına çevirdi. Perşembe günlerinin fe
ATV ekranlarının rekortmen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da hizmetçi rolündeki Saniye karakterini canlandıran Selin Yeninci dikkat çekti. Selin Yeninci'nin Saniye rolündekinden farklı tarzı görenleri şaşkına çevirdi. Perşembe günlerinin fenomen dizisi haline gelen Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Yeninci, yaz tatilindeki fotoğraflarıyla ilgi odağı oldu.
Sevenleri tarafından özel hayatı mercek altına alınan Selin Yeninci'nin fotoğrafları görenleri hayrete düşürdü. İşte Selin Yeninci'nin fotoğrafları.