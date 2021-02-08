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  3. 08 Şubat 2021 22:50

Bir Zamanlar Çukurova’nın Yılmaz’ı geri dönüyor

ATV ekranlarında 3. Sezondur fırtınalar estiren Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Yılmaz karakterine can veren Uğur Güneş ekranlara geri dönüyor.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Yılmaz’ı geri dönüyor

ATV ekranlarının güçlü projesi Bir Zamanlar Çukurova’dan ayrılarak yeni dizisi için hazırlıklara başlayan Uğur Güneş hayranlarının karşısına bomba gibi çıkmaya hazırlanıyor.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Yılmaz’ı geri dönüyor

Dizinin sıkı takipçilerinin de bildiği gibi son bölümlerde Müjgan Fekeli Ağa’nın yeğeni Fikret ile yakınlaşarak Yılmaz’ı aldatmıştı.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Yılmaz’ı geri dönüyor

Bu sahne izleyicilerden büyük tepki çekmişti. Müjgan ayrıca halası Behice ile Yılmaz’ın 30 milyonunun peşine düşmüştü.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Yılmaz’ı geri dönüyor

Hatta o kadar ileri gitmişlerdi ki Yılmaz’ın parasını Züleyha’nın aldığını bile düşünmüşlerdi.

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