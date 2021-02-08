Bir Zamanlar Çukurova’nın Yılmaz’ı geri dönüyor
ATV ekranlarında 3. Sezondur fırtınalar estiren Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Yılmaz karakterine can veren Uğur Güneş ekranlara geri dönüyor.
ATV ekranlarının güçlü projesi Bir Zamanlar Çukurova’dan ayrılarak yeni dizisi için hazırlıklara başlayan Uğur Güneş hayranlarının karşısına bomba gibi çıkmaya hazırlanıyor.
Dizinin sıkı takipçilerinin de bildiği gibi son bölümlerde Müjgan Fekeli Ağa’nın yeğeni Fikret ile yakınlaşarak Yılmaz’ı aldatmıştı.
Bu sahne izleyicilerden büyük tepki çekmişti. Müjgan ayrıca halası Behice ile Yılmaz’ın 30 milyonunun peşine düşmüştü.